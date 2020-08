UEFA beloont Makkelie met Europa League-finale

Sevilla - InterVrijdagavond zal ook een beetje de avond zijn van Danny Makkelie. De 37-jarige scheidsrechter uit Dordrecht mag in Keulen de Europa League-finale tussen Internazionale en Sevilla, de clubs van Stefan de Vrij en Luuk de Jong, in goede banen zien te leiden. De UEFA beloont hem met zijn eerste optreden in een Europese eindstrijd.

Daarmee is Makkelie de tweede Nederlander in drie seizoenen tijd die een Europese finale fluit. Hij treedt in de voetsporen van Björn Kuipers die in 2018 de EL-eindstrijd floot. ,,Dit is een droom die uitkomt", zegt de arbiter op de website van de KNVB. ,,Op het veld staan tijdens een Europese finale is één van de hoogst haalbare prestaties.”

Makkelies prestaties zijn bij de UEFA opgevallen. Hij floot zaterdag - net als de afgelopen twee seizoenen - een kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Olympique Lyon. Vorig jaar mocht Makkelie de halve eindstrijd in de Europa League tussen Valencia en Arsenal leiden.

Vrijdagavond volgt dus zijn eerste finale, in Keulen. Hij wordt geflankeerd door Mario Diks en Hessel Steegstra, zijn vaste assistenten. Jochem Kamphuis is de VAR. ,,De Europa League-finale zie ik als een waardering voor de prestaties die we de afgelopen jaren als team hebben geleverd", zegt Makkelie.

Danny Desmond Makkelie, op 28 januari 1983 geboren in Willemstad (Curaçao), debuteerde in 2009 in de eredivisie en fluit sinds 2011 ook internationale wedstrijden. Hij maakte twee jaar geleden op het WK in Rusland furore als VAR.

Nederlandse scheidsrechters in Europese finale 2018: Björn Kuipers, EL (Atlético Madrid - Olympique Marseille)

2014: Björn Kuipers, CL (Atlético Madrid - Real Madrid)

2013: Björn Kuipers, EL (Benfica - Chelsea)

2001: Dick Jol, CL (Bayern München - Valencia)

1992: John Blankenstein, UC (Juventus - Borussia Dortmund)

1988: Jan Keizer, UC (Bayer Leverkusen - Espanyol)

1983: Charles Korver, UC (Benfica - Anderlecht)

1978: Charles Korver, EC 1 (Liverpool - Club Brugge)

1977: Charles Korver, UC (Juventus - Athetlic Bilbao)

1974: Arie van Gemert, EC II (1. FC Magdeburg - AC Milan)

1972: Laurens van Ravens, UC (Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers)

1971: Laurens van Ravens, UC (Juventus - Leeds United)

1969: Laurens van Ravens, EC II (Slovan Bratislava - FC Barcelona)

1963: Andries van Leeuwen, EC II (Tottenham Hotspur - Atlético Madrid)

1962: Leo Horn, EC I (Benfica - Real Madrid)

1957: Leo Horn, EC I (Real Madird - Fiorentina)