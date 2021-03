‘UEFA-delegatie in shock na incidenten bij Glasgow Rangers - Slavia Praag’

Manager Steven Gerrard van Glasgow Rangers heeft de UEFA opgeroepen om actie te ondernemen tegen verdediger Ondrej Kudela van Slavia Praag. Hij zou donderdagavond in de slotfase van het onderlinge duel in de Europa League een racistische opmerking hebben gemaakt tegen Glen Kamara.

,,Het is nu aan de UEFA. Ik hoop dat deze zaak niet onder het tapijt wordt geveegd”, zei Gerrard. Op tv-beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand er voor, iets in het oor van de middenvelder roept. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, met twee rode kaarten voor de Rangers.

,,Andere spelers die in de buurt stonden, hebben het ook gehoord", zei Gerrard. ,,Hier moet snel iets gebeuren, want zo'n situatie is niet normaal. Als ik iets tegen je wil zeggen op het voetbalveld, waarom zou ik dan mijn hand voor mijn mond houden en naar je oor gaan? De tegenstander zal wel zeggen dat we liegen, maar het is nu aan de UEFA."

In de spelerstunnel na de wedstrijd zou Kamara Kudela in het gezicht hebben geslagen volgens de Tsjechische club. Dat incident, schrijft Slavia in een statement, zorgde voor een ‘shock’ bij de mensen van de UEFA die aanwezig waren in Glasgow.

Slavia Praag, dat in Glasgow met 0-2 won en zich plaatste voor de kwartfinales, ontkent in een verklaring op de website dat Kudela iets racistisch heeft gezegd. Het zou volgens een uitgebracht statement van de club gaan om de volgende woorden van Kudela: ‘You fucking guy’. Zijn uitleg daarover: ,,Ik heb dat in het heetst van de strijd gezegd. Van racisme is absoluut geen sprake.” De Tsjechische club wijst vooral op het agressieve spel van de Schotse club. ,,Onze spelers hebben nog nooit te maken gehad met zulke ongekende agressie bij hun tegenstanders.”