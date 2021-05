UEFA dreigt Barcelona, ​​Real Madrid en Juventus met uitsluiting voor Champions League

Laureus Award uitgereikt: Van der Breggen legt het af tegen Osaka

6 mei Anna van der Breggen heeft naast de Laureus Sport Award in de categorie van beste sportvrouw gegrepen. De prestigieuze onderscheiding ging naar de Japanse tennisster Naomi Osaka. Ze won twee keer de US Open in drie jaar tijd en wordt geprezen voor haar inzet en steun voor de Black Lives Matter beweging.