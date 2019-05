UEFA helpt Engelse fans naar Bakoe

,,Het spijt ons heel erg dat jullie fans zoveel problemen ondervinden bij het organiseren van hun reis naar Bakoe’', schrijft de UEFA in reactie op een boze brief van Arsenal. ,,Onze experts willen de supporters graag helpen om, samen met de clubs, goedkopere oplossingen te vinden.‘’

Arsenal had donderdag een open brief aan de UEFA gestuurd, waarin het de keuze voor het verre Bakoe (op 5,5 uur vliegen van Londen) als speelstad ‘onacceptabel’ noemt. ,,Dit mag niet meer gebeuren. De keuze van de UEFA voor een stad waar zo beperkt op gevlogen wordt, is niet goed. De belangen van supporters moeten voortaan ook meegenomen worden in die keuze.”