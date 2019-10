UEFA onderzoekt militair saluut Turks elftal

Excelsior’31 wint ruim in Zeeland en stijgt naar middenmoot

12 oktober GOES - Excelsior‘31 heeft vanmiddag in Zeeland ruim gewonnen van Goes. Treffers van Veltkamp, Diks, Penterman en Boeloerditi resulteerden in een 0-4 overwinning voor de ploeg uit Rijssen.