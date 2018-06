UEFA schorst Guardiola voor gedrag tegen Liverpool

Guardiola, die nog een duel voorwaardelijk kreeg, werd in de rust door de Spaanse arbiter Mateu Lahoz naar de tribune gestuurd. De scheidsrechter had tot woede van de City-coach de 2-0 van Leroy Sané afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Liverpool schakelde in het betreffende duel de Engelse kampioen uit en drong uiteindelijk zelfs door tot de finale.