UEFA stelt uitspraak uit: Ajax in Madrid gesteund door eigen fans

Blind kijkt uit naar prachtig affiche: ‘Real blijft een topploeg’

13:12 Een fantastische tegenstander. Zo reageerde Daley Blind op de loting die Ajax in de achtste finales van de Champions League aan Real Madrid koppelde. ,,We hebben met z'n allen alles in het spelershome gevolgd. Op een gegeven moment zou het FC Porto of Real Madrid worden. Het werd Real en toen werd er wel even geschreeuwd en op de tafels geslagen."