UEFA waarschuwt fans: veel valse kaarten in omloop in Madrid

Schuurs strandt in tweede ronde vrouwendub­bel Roland Garros

18:35 Demi Schuurs is met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld gestrand in de tweede ronde van het vrouwendubbel van Roland Garros. Het Nederlands-Duitse koppel was in twee sets kansloos tegen het Chinese duo Yingying Duan en Saisai Zheng: 6-3, 6-2.