Uitfluiten Rangers-speler door Tsjechische schoolkinderen leidt tot diplomatieke rel

Rangers-middenvelder Glen Kamara werd gisteravond in de Europa League-wedstrijd tegen Sparta Praag de hele tijd uitgefloten door de tienduizend schoolkinderen die het stadion vulden. Het incident heeft tot veel ophef geleid, tot in regeringskringen aan toe.

Steven Gerrard stelde als coach van Rangers FC het voorval aan de kaak en ook de advocaat van de Fin Kamara reageerde in de Britse pers: ,,Praag heeft een probleem met racisme en zoals gewoonlijk is de UEFA weer nergens te bespeuren.” Bij Sparta Praag ontkennen ze dat het om racisme gaat en ook de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels van zich laten horen.

Sparta Praag zou oorspronkelijk voor een leeg stadion moeten spelen, na een racistisch incident met Aurelius Tchouameni van AS Monaco. De UEFA ging echter akkoord met een voorstel om de deuren te openen voor 10.000 schoolkinderen, al werden zij wel vergezeld door zo'n duizend begeleidende volwassenen.



Kamara, 34-voudig international van Finland met roots in Sierra Leone, heeft een historie met Tsjechische tegenstanders. Zes maanden geleden was hij tegen Slavia Praag slachtoffer van een racistisch incident. Hij werd racistisch bejegend door Ondrej Kudela, wat de Tsjech tien wedstrijden schorsing en daarmee ook nog deelname aan het EK kostte.

Sparta Praag won met 1-0, maar opvallender was dat Kamara op een fluitconcert getrakteerd werd, elke keer als hij aan de bal kwam. Een kwartier voor tijd werd de middenvelder tot groot plezier van het piepjonge publiek na een lichte overtreding met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd door de Turkse scheidsrechter Ali Palabiyik.

‘Niet verrast’

Rangers-coach en voormalig Liverpool-icoon Steven Gerrard werd op de persconferentie na de wedstrijd gevraagd naar de incidenten. ,,Ik heb er niet altijd evenveel van gehoord, omdat ik op de wedstrijd geconcentreerd was, maar ik ben niet verrast. Het is niet de eerste keer dat er hier problemen zijn.”

,,Er moet meer aan dit soort toestanden worden gedaan”, zei Gerrard. ,,Dat zeg ik niet voor mezelf, maar ook voor alle anderen in de wereld die vinden dat er zwaardere straffen op racisme moeten komen. Het moet worden uitgeroeid. Maar zolang de overheden er niet meer aan doen, zullen deze situaties nog lang spelen.”

Ook de advocaat van Glen Kamara reageerde in de Britse pers op de spijtige voorvallen. ,,Ik had gehoopt toen het stadion van Sparta Praag werd gesloten dat Glen en andere donkere spelers er niet met racisme te maken zouden krijgen, maar deze avond is een schande. Op zich maakte het niet zoveel verschil, want met tienduizend schoolkinderen die Glen uitjouwden was het effect hetzelfde als met gewone supporters. Praag heeft een serieus probleem met racisme en zoals gewoonlijk is de UEFA weer nergens te zien.”

‘Onschuldige kinderen’

Sparta Praag nam in een scherpe verklaring afstand van beschuldigingen. ,,Stop met het aanvallen van onze kinderen!”, schrijft de club in een reactie op alle ophef. ,,Het is ongelooflijk dat we na de wedstrijd moeten zien hoe onschuldige kinderen worden aangevallen en worden geconfronteerd met ongegronde beschuldigingen van racisme. Het beledigen van kinderen op internet en in de media is onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk. U beschrijft het gedrag van kinderen verkeerd, u eigent zich het recht toe om te oordelen over de uiting van emoties van 6-jarige kinderen die geen idee hebben wat racisme is. Het is schaamteloos.”

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken heeft de Britse ambassadeur inmiddels op het matje geroepen. ,,Nu is het genoeg. Het opzettelijk verspreiden van walgelijke beledigingen tegen Tsjechische kinderen in zowel de media als op internet horen niet bij voetbal en ook niet bij de goede relatie tussen twee landen", aldus Jakub Kulhanek.

