Uitgedund AZ put tegen Rijeka kracht uit stunt bij Napoli

AZ speelt morgen het tweede groepsduel in de Europa League tegen HNK Rijeka en de club heeft nog steeds te maken met veel coronabesmettingen. ,,Helaas hebben we daar geen hand in”, zegt trainer Arne Slot.

Door Nik Kok



Ook tegen HNK Rijeka blijft AZ kampen met veel coronabesmettingen want in de selectie zijn nog dezelfde spelers positief getest als afgelopen weekeinde toen de club met vijftien coronabesmettingen te maken had. ,,We verwachten van die groep nog niemand terug”, zegt trainer Arne Slot. ,,De laatste resultaten moeten nog komen en misschien worden we verrast.”

Waar andere clubs, spelers relatief snel weer zien terugkomen, moeten ze bij AZ langer wachten. ,,Helaas hebben we daar geen hand in”, zegt Slot. ,,De een herstelt snel, in een paar dagen en de ander heeft weken nodig om weer aan te sluiten bij de groep. Dat voelen ze fysiek zo. Ik zou het ook graag anders zien maar ik heb daar helaas geen antwoord op. Het is de realiteit van de afgelopen maanden en daar gaan we zo goed mogelijk mee om. Wat dan weleens ondersneeuwt is de manier waarop we voetballen. Dat vind ik, behoudens, de resultaten, goed. Ik denk dat het met de gegeven omstandigheden heel knap is wat de spelers laten zien. Niet alleen fysiek maar mentaal ook.”

Volledig scherm AZ-coach Slot vandaag tijdens de persconferentie. © ANP

AZ speelt morgen tegen Rijeka het twee Europa Leaguduel. De eerste werd verrassend gewonnen van Napoli. En dat terwijl er in de eredivisie steeds een zeker lijkende voorsprong wordt weggegeven. ,,Tegen Napoli is gebleken dat we het wel kunnen, een voorsprong vasthouden”, zegt de doelpuntenmaker van toen, Dani de Wit. ,,Het begint met blijven voetballen. We lopen teveel naar achteren en gaan teveel naar elkaar kijken. Ik voel geen twijfel maar als je met tien minuten op de klok met een doelpunt verschil voor staat denk je wel van: ‘het zal toch niet?’”

De Wit denkt wel: ,,Zo’n fantastisch resultaat als tegen Napoli neem je mee naar de wedstrijd tegen Rijeka.” De Wit denkt niet dat de matige eredivisieresultaten komen door vermoeidheid. AZ heeft door corona te maken met een uitgedunde spelersgroep en trainer Slot wisselt niet vaak. ,,Maar we hebben een fitte groep die vorig seizoen ook veel wedstrijden speelde. Ikzelf speel er het liefst zoveel mogelijk. Zo blijf ik in een flow.”

Dat laatste blijkt. De Wit scoort dit seizoen vaak. ,,Ik voel me erg goed. Helaas is daar geen formule voor. Ik ben wel iemand die hard blijft werken en kom altijd op plekken waar ik goals kan maken. Nu ik ze daadwerkelijk maak is dat heel fijn.”

