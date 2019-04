‘Uitgelachen’ Van Gaal: ‘Ik zei het eerder al: Ajax kan de finale halen’

1995

De voormalig bondscoach vergeleek in oktober het huidige Ajax met het gouden team van 1995. Later zei Van Gaal over die opmerking: ,,Weet je wat er gebeurde? Ik werd uitgelachen.’’



Van Gaal noemt onder anderen ex-Ajacieden Jari Litmanen, met wie hij in 1995 de Champions League won, en Stefan Pettersson als de beste spelers die hij mocht coachen. ,,Maar ik kies niet per se voor de topscorer of de meest creatieve speler. Het gaat om het totaal-mens-zijn. Zo iemand is Arjen Robben ook. Hij was bij Bayern niet alleen creatief en doorslaggevend, maar hij had een geweldige professionele houding. En dat is voor een speler van zijn statuur een uitzondering.’’