Uitgelekt: dit zijn enkele hoogtepunten van Tour de France in 2022

Toernooi in Nederland Vier Nederlan­ders uitgeno­digd voor World Series of Darts Finals in Amsterdam, Raymond van Barneveld niet

12 oktober Raymond van Barneveld speelt vooralsnog niet voor eigen publiek tijdens de Jack’s World Series of Darts Finals 2021. Dit toernooi wordt van 29 tot en met 31 oktober gehouden in AFAS Live in Amsterdam waardoor de PDC naast Michael van Gerwen nog vier Nederlanders uit mocht nodigen. Van Barneveld behoort niet tot dat viertal.