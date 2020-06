Uitgerekend nu likt de UCI de hielen van een halvegare dictator

Bosz ziet Havertz terugkeren in training

13:27 Peter Bosz kan zondag in de wedstrijd tegen Schalke 04 mogelijk weer beschikken over Kai Havertz. De Nederlandse trainer liet in aanloop naar de ontmoeting in Gelsenkirchen weten dat het toptalent na een korte periode van blessureleed de groepstraining weer heeft hervat.