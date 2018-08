Uitgeruste Nadal gaat voor titelprolongatie

,,Het resultaat in Toronto gaf mij de mogelijkheid wat rust te nemen. Maar het is niet zo dat ik niets gedaan heb hoor. Ik heb veel getraind en nu ben ik klaar voor de US Open'', aldus de nummer 1 van de wereld. Vorig jaar was Nadal voor de derde keer, na 2010 en 2013, de beste op tennispark Flushing Meadows.



De geblesseerden Andy Murray en Novak Djokovic deden toen niet mee en Roger Federer strandde al in de kwartfinales. De Spanjaard versloeg toen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in de finale. Dit jaar zijn alle toppers weer van de partij op de US Open. ,,Het is moeilijk een favoriet aan te wijzen, want Djokovic en Federer spelen ook goed.''