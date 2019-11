Uitlopen in Abu Dhabi, het mag best wat spannender

Door Arjan Schouten



In de reguliere berichtgeving zal u er niks van merken, dat beloven we. We doen zondag net alsof de Grote Prijs van Abu Dhabi gewoon 1 van de 21 races op de kalender is. Met een start, geduw en gewurm in de eerste bocht en een winnaar op het einde.



Maar dat is het natuurlijk niet helemaal, moet u weten. Wie al jaren meereist met het circus en vaker bij de grote prijs van Abu Dhabi is geweest, zal het meteen herkennen. Het gaat er net even iets relaxter aan toe, bij de laatste afspraak van het jaar naast de jachthaven van Yas Marina. Er staat niet of nauwelijks nog iets op het spel hier. Alle kampioenschappen zijn weken terug al in een plooi gevallen. En die paar kruimels, zoals een paar miljoen meer of minder en de derde of vierde plaats voor Max Verstappen... We maken het héél belangrijk allemaal, omdat de kranten nu eenmaal gevuld moeten worden.