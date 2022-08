Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (derde en vierde divisie zaterdag)

Zaterdag, derde divisie

Excelsior’31 – GVVV 2-1 (2-0). Kaptein 1-0, Veltkamp 2-0, Burgering 2-1.

Excelsior’31 pakte in het tweede competitieduel de eerste winst van het seizoen en poetste daarmee de nederlaag van vorige week tegen Barendrecht (3-2) weg.

GVVV hield het veld aanvankelijk klein en compact en Excelsior had het daardoor lastig in de opbouw. De bezoekers loerden ondertussen op de omschakeling en waren daarmee een aantal keer gevaarlijk. Net toen GVVV Excelsior wat meer terug begon te dringen, openden de Rijssenaren de score. Nieuweling Steff Kaptein maakte na ruim een half uur zijn eerste competitiegoal in het shirt van Excelsior. Hij omspeelde de doelman eenvoudig en liep de bal juichend binnen. Op slag van rust deed Excelsior er nog een schepje bovenop. Jasper Veltkamp schoot in tweede instantie raak. Na de pauze was er al snel een megakans voor Kaptein, maar de aansluitingstreffer van GVVV was na een uur een feit. De bezoekers gingen op jacht en het duel kon in de slotfase alle kanten op. Excelsior-doelman Amos Wesseh keepte echter een dijk van een duel en liet zich niet vaker dan één keer passeren.

Excelsior’31: Wesseh, Davina, Vloedgraven, Schmidt (69. Paaïs), De Jong, Leemhuis (60. Leenders), Veltkamp (60. Ezafzafi), Gerritsen Mulkes, Hemmink, Kaptein (81. Nijeboer), Werkhoven.



Vierde divisie B

Eemdijk – DETO Twenterand 2-1 (0-0). Van der Weide 0-1, Van Dalen 1-1, Ruizendaal 2-1.

Het ambitieuze DETO kende geen al te best begin van de competitie. De ploeg, die een goede voorbereiding draaide, ging in het openingsduel onnodig onderuit bij Eemdijk.

In een duel dat voor rust gelijk opging, was de grootste kans voor DETO. Coplan Soumaoro trof de paal. Na een uur kwam DETO goed weg toen een goal van Eemdijk wegens buitenspel werd afgekeurd. DETO begon meer aan te dringen en scoorde. De van HSC’21 overgekomen Diego van der Weide pegelde vanaf twintig meter raak, waarbij zijn schot van richting werd veranderd. DETO kon de winst niet over de streep trekken. Vijf minuten voor tijd vloog een vrije trap raak en een paar minuten later kopte Eemdijk tot overmaakt van ramp ook nog een vrije trap tegen de touwen. De nieuwe DETO-trainer Jürgen Schefczyk had zich het begin met zijn ploeg anders voorgesteld.