Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (maandag)

Derde divisie

HSC’21 - Westlandia 2-1 (1-0). Van der Weide 1-0, De Vries 2-0, Brandsen 2-1.

De laatste speelronde in de derde divisie werd er eentje om niet gauw te vergeten. Met prachtig nieuws voor HSC’21, de Twentse ploeg pakte de periodetitel en mag meedoen aan de nacompetitie. HSC’21 won zelf met 2-1 van Westlandia, dat door de nederlaag degradeerde. Om de periodetitel te winnen moest het duel tussen Hercules en ADO’20 in een gelijkspel eindigen. Dat gebeurde, het werd 3-3 waardoor beide teams naast het kampioenschap grepen. De titel ging naar OFC dat met 3-0 won van Quick. Hercules werd tweede, ADO’20 derde.Voor HSC’21, dat het seizoen afsluit op de negende plek, begint de nacompetitie op 9 juni met een thuisduel tegen Sparta Nijkerk (ploeg die als tweede eindigde in de derde divisie zaterdag). Op 11 juni is de return. Daarna volgen er eventueel nog drie wedstrijden. „Dit is de jongens zo gegund”, zei trainer Daniel Nijhof. „We voetballen zeker sinds de winterstop echt goed, dan is het geen geluk dat je wedstrijden gaat winnen. Om de periodetitel te pakken moesten we een beetje fortuin hebben. Alles zat mee op de slotdag. We hebben in de tweede divisie niets te zoeken, dus alleen maar wat te winnen. Hopelijk komt er donderdag veel publiek.”

HSC’21: Peterman, Caglar Uguz, Schrijver, Wensing, Moldur, Overgoor (50. Cenk Uguz), Stokkers, Schepers, Van der Weide (85. Witbreuk), Iallouchen (66. Ter Hogt), De Vries (66. Ottink).