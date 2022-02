Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

De bal rolt weer! Hoewel… door veel (inhaal)duels ging zaterdag een streep. Maar niet door allemaal. Wat gebeurde er zaterdag in het amateurvoetbal? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Hoofdklasse B

DETO - HZVV afgelast

Derde klasse D

AJC’96 - DES 1-0 (0-0). Woesthuis 1-0.

Nadat AJC al vroeg in de wedstrijd een strafschop miste, ontstond er een gelijkopgaand duel. Beide ploegen kregen enkele goede kansen. Zo trof DES in de eerste helft nog de paal. Meteen na de rust kwam AJC op voorsprong via een mooi schot van Bas Woesthuis. De wedstrijd werd hierna steeds grimmiger. In de slotfase was DES vanuit een vrije trap nog dichtbij de gelijkmaker.

Hardenberg’85 - ASV’57 0-3 (0-2). Stokman 0-1, Schwarte 0-2, Visser 0-3.

ASV was vanaf het begin de betere ploeg. Na een kwartier spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. De ploeg uit Aadorp bleef aandringen en verdubbelde halverwege de eerste helft de voorsprong toen Jeroen Schwarte raak schoot uit de rebound. Na de hervatting controleerde ASV het duel. Toen het na een uur spelen 0-3 werd, was de wedstrijd gespeeld.

Vierde klasse E

EGVV - OBW 5-3 (2-1). Meutstege 1-0, Meutstege 2-1, Jorrit Klein Braskamp 3-1, Hilhorst 4-3 en 5-3.

OBW was in de eerste helft de betere ploeg. Toch kwam EGVV al snel op voorsprong. Na de gelijkmaker probeerde OBW door te drukken. Jorn Meutstege zorgde ervoor dat EGVV met een voorsprong ging rusten. Na de rust golfde het spel op en neer. OBW kwam terug tot 3-3, maar in de slotfase was Matthias Hilhorst goud waard voor EGVV.

Vierde klasse F

Heracles AVC - MVV’69 3-1 (1-0). Van Berkum 1-0, Grob 2-0, Oran 3-0, Roelofs 3-1 (pen.).

Heracles was de dominante ploeg. De thuisclub had veel balbezit en speelde veel op de helft van MVV. De bezoekers loerden op een counter, maar waren amper gevaarlijk. Met de 3-0 van Heracles was de wedstrijd gespeeld. In de laatste minuut kreeg MVV nog een strafschop.

Bornerbroek - SC Rijssen afgelast

Blauwwitters - Juventa’12 afgelast

Vierde klasse G

Juliana’32 - SVV’91 5-1 (2-0). Huiskes 1-0, Hilgerink 2-0, 3-0 en 4-0, Bosman 4-1, Hilgerink 5-1.

Juliana had een eenvoudige middag tegen SVV. De ploeg uit Hengelo was vanaf het begin de bovenliggende partij en kreeg al snel enkele goede kansen. Uitblinker Pieter Hilgerink besliste na de rust de wedstrijd. SVV deed hierna nog wel iets terug, maar was niet bij machte de spanning terug te laten keren.

Eilermark - Sportlust Glanerbrug

SC Enschede - FC Aramea afgelast