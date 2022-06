Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Excelsior’31 – ODIN’59 2-2 (1-0). Penterman 1-0, Werkhoven 2-0, Van Amersfoort 2-1, Koenders.

De al uitgespeelde nummer zes Excelsior trof in ODIN een ploeg die nog streed om de nacompetitie om degradatie te ontlopen. Beide clubs trakteerden de toeschouwers in dit slotduel op een aantrekkelijke pot. Excelsior kwam in de openingsfase goed weg toen ODIN de lat trof. Daarna was het de beurt aan de Rijssenaren, die vaak ruimte kregen. Givan Werkhoven, Hielke Penterman en Hakim Ezafzafi waren dichtbij een goal. Het was alsnog snel raak. Penterman scoorde. ODIN mikte daarna opnieuw op de paal en het spel golfde op en neer.

Na een uur verdubbelde Werkhoven de score. Excelsior-doelman Anthony van Zaltbommel hield zijn ploeg daarna een aantal keer op de been. In de slotfase maakte ODIN de aansluitingstreffer, en daarna zetten de bezoekers alles op alles. Een doelpunt zou voor ODIN genoeg om de nacompetitie te onlopen en dat lukte. Koenders maakte in de allerlaatste minuut de 2-2.

Penterman kreeg in de laatste minuut een publiekswissel. Voor de goalgetter zit zijn lange carrière erop. Volgend seizoen is hij in Rijssen de assistent van hoofdtrainer Jurjan Wouda. Ook Pim ten Have nam afscheid met een publiekswissel. Excelsior’31 sluit het seizoen af als zesde. De Rijssenaren hadden tot niet zo lang geleden nog kans op een plek in de nacompetitie, maar moeten genoegen nemen met deze plek in de subtop.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Schmidt, Ten Have (75. Van Beek), Davina, Zwiers, M. Gerritsen Mulkes (F. Gerritsen Mulkes), Penterman, Leemhuis, Ezafzafi (46. Groothuis), Werkhoven (60. S. Seppenwoolde), Veltkamp.