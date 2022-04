Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Wat gebeurde er zaterdag allemaal in het amateurvoetbal? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Derde divisie

Ter Leede - Excelsior’31 2-1 (1-0). Hoekstra 1-0, Marti 2-0, Ezafzafi 2-1 (pen.).

In de jacht op de tweede plek maakte Excelsior’31 een slipper bij middenmoter Ter Leede.

Excelsior startte sterk in Sassenheim en krijg binnen een paar minuten al drie kansen. De thuisploeg probeerde het vooral in de omschakeling en het initiatief lag bij de Rijssenaren. Excelsior liet daarna te veel ruimte liggen, zakte iets in en Ter Leede kopte na een counter de 1-0 raak. Na rust maakte Excelsior een slappe indruk en ook Ter Leede liet de teugels vieren. Twintig minuten voor tijd was de thuisploeg opnieuw succesvol met een counter: 2-0. Excelsior ging daarna met man en macht op jacht naar een goal. Na hands van Ter Leede mocht Hakim Ezafzafi aanleggen vanaf de stip. Hij greep de buitenkans. Excelsior bleef daarna jagen en nam risico, maar kwam niet verder dan de aansluitingstreffer. Een teleurstellend resultaat voor de ploeg van Jurjan Wouda.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Davina, Ten Have, Schmidt (62. Beverdam), Zwiers (70. Seppenwoolde), Reinders (83. Van Beek), Penterman, Leemhuis, Veltkamp, Ezafzafi, Werkhoven (83. Groothuis).

Hoofdklasse B

Urk – DETO Twenterand 3-2 (1-2). Postma 0-1, Snoek 1-1, Postma 1-2, Snoek 2-2, Brands 3-2.

DETO baalde enorm. De ploeg verloor na een aantrekkelijk duel in de allerlaatste minuut van koploper Urk. De openingsgoal was voor DETO. Kai Wesselink brak door op links en bediende Bas Postma op maat. En minuut later was het alweer gelijk. Urk scoorde met een schuiver in de verre hoek. In een spannend vervolg waren beide ploegen opnieuw dichtbij een goal. Na een half uur was het weer raak voor de Vriezenveners. Postma maakte zijn tweede. Hij schoot een vrije trap hard raak. Urk voerde na rust de druk op en ook Hessel Snoek maakte zijn tweede: 2-2. Beide teams bleven het daarna proberen in een spectaculaire slotfase met veel kansen. Een kopbal van Urk viel in de negentigste minuut op de paal en ook DETO was dichtbij de 2-3. De winnende goal van Urk kwam er alsnog. Brands kopte raak uit één van de vele hoekschoppen.

AZSV – Buitenpost 2-1 (1-1). Mulder 1-0, Douma 1-1, Van der Eerden 2-1.

Subtopper AZSV deed wat het moest doen tegen laagvlieger Buitenpost, maar een walk-over werd het zeker niet voor de Aaltenaren. Na gerommel uit een corner greep AZSV-speler Freek Mulder een buitenkansje: 1-0. AZSV had het daarna lastig met de Friezen, die vlak voor rust scoorden uit een lage hoekschop. Na rust waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. AZSV maakte, enigszins tegen de verhoudingen in, de winnende. Rik van der Eerden schoot knap raak.

Eerste klasse D

Go Ahead Kampen – DOS’37 1-0 (1-0). Tol 1-0.

DOS verloor in Kampen en dat kwam vooral omdat de ploeg niet doeltreffend genoeg was. “Eigenlijk kan ik de jongens niks verwijten”, sprak DOS-trainer Jeroen Niks. “Het was gewoon een goede pot. We voerden ons plan goed uit. We verdedigden sterk, waren strijdbaar en kregen kansen. Ik miste alleen net het gif om die bal tegen het net aan te beuken in plaats van de bal er met een teentje of kruintje in te willen pissen.” DOS blijft onderin bungelen en moet punten pakken. Niks: “Het mooie is wel: het blijft ergens om gaan. Natuurlijk speel je liever niet tegen degradatie, maar dit is ook wel weer het mooie van het vak. We gaan het zeker redden als we zo blijven spelen.”

CSV Apeldoorn – SVZW 3-0 (1-0). Timmer 1-0, Van den Enk 2-0, Maneschijn 3-0.

Nummer vier SVZW maakt een pas op de plaats na een flinke nederlaag bij nummer twee CSV, dat door de ruime nederlaag van Nunspeet bij Bennekom de koppositie pakt. Beide ploegen hielden elkaar een half uur lang behoorlijk in evenwicht. De thuisploeg opende op slag van rust de score met een bekeken schot. SVZW-doelman Julian Bakker was daarbij kansloos. Kort na rust was het opnieuw raak voor CSV. SVZW-speler Stefan Maat verspeelde de bal aan Van den Enk, die een paar verdedigers passeerde en scoorde. De genadeklap viel vijf minuten voor tijd toen de 3-0 viel.

Tweede klasse H

Quick’20 – IJVV 3-1 (2-0). Kip 1-0 en 2-0, 2-1, Kip 3-1.

Koploper Quick maakte geen fout tegen IJVV. De Oldenzalers waren vooral rust sterk. IJVV trok zich terug. “Ze speelden in een soort 5-4-1 formatie”, zei Quick-trainer René Nijhuis. “We hebben soms moeite in de kleine ruimtes die er dan zijn, nu was dat heel goed.” Na de 2-0 liep het stroever. Hoewel IJVV weinig kansen kreeg, viel wel de 2-1. Die goal viel uit een corner die er ineens in vloog. Na de derde goal van Jesse Kip was de buit binnen voor Quick.

De Esch – ASC’62 4-0 (0-0). Poos 1-0, Dreierink 2-0 en 3-0, Klievik 4-0.

Na een eerste helft die gelijk op ging, maakte De Esch na rust het verschil. “We maakten toen veel beter gebruik van de ruimtes en gaven niks meer weg”, ze De Esch-trainer Bas van der Wal. Timon Dreierink verhuisde naar de spitspositie en zorgde voor twee goals. De invallers deden het eveneens goed bij De Esch. Zo maakte de 16-jarige Job Klievik uit de B-jeugd de 4-0.

Hulzense Boys – Den Ham 6-1 (2-1). 0-1, Nijkamp 1-1, Knol 2-1, Van der Veen 3-1, Nijkamp 4-1, Te Kolsté 5-1, Schoenmaker 6-1.

Hulzense Boys liet weinig heel van Den Ham. Het begin was echter hoopvol voor de bezoekers. Rane Kootstra maakte de 0-1 na een kort genomen corner. Hulzense Boys-speler Thomas Nijkamp maakte snel daarna gelijk met een rake kopbal en dat betekende de opmaat voor een mooie middag voor de thuisploeg. Bij rust was er al een voorsprong omdat ook Mats Knol raak kopte. Na de pauze maakte Hulsen er nog eens vier. Stuk voor stuk fraaie treffers. Den Ham stelde daar niet veel tegenover. Hulzense Boys houdt de vijf punten achterstand op koploper Quick’20.

Vroomshoopse Boys – Sparta E. 2-2 (0-2). Akkerman 0-1, Reinders 0-2, Harms 1-2, Verschoor 2-2.

Sparta startte sterk. Daan Akkerman kopte al snel raak vanuit de rebound. Danny Reinders verdubbelde kort voor rust de score. Hij tikte binnen uit een snel genomen vrije trap. Na rust een heel ander beeld. Vroomshoopse Boys rechtte de rug en nam de regie. De ploeg won alle duels en de Enschedeërs kwamen nauwelijks nog van eigen helft af. Jordy Harms en Bert Verschoor maakten een goal. In de slotminuten kroop Sparta door het oog van de naald bij twee grote kansen voor de thuisploeg.

ZAC – Enter Vooruit 2-1 (1-1). Van der Lei 1-0, Velten 1-1, Kramer 2-1.

Enter Vooruit verloor en moet daardoor naar onderen blijven kijken. Trainer Jan-Willem van Holland: “De meest gelukkige heeft gewonnen. Zij hadden misschien net de betere kansen, maar ook wij waren gevaarlijk, vooral uit corners.” De 2-1 viel tien minuten voor tijd. “We zetten daarna alles op alles en gooiden alles naar voren, maar het mocht niet baten”, besloot Van Holland. Invaller Jelle Swiers kwam net een teenlengte tekort toen hij oog in oog met de doelman kwam te staan.

WVF – PH 5-1 (2-0). Vreugdenhil 1-0, Berends 2-0, Van der Steege 3-0, Oortwijn 4-0, Goudbeek 5-0, Stokkingreef 5-1.

PH leed een verdiende nederlaag en had ook nog eens weinig geluk. Trainer Bjorn Hodes: “Het begin was best goed. Een goal van Sam Hesselink werd onterecht afgekeurd. Na die 1-0 viel via een rug van een verdediger de 2-0 erin.” Hodes deed wat omzettingen en PH ging na rust op jacht naar de 2-1. De 3-0 viel echter en toen was het over en uit. Hodes: “Zuur, we hebben de punten hard nodig nu, zeker omdat we zaterdag koploper Quick treffen.”

Derde klasse D

Wilhelminaschool - Kloosterhaar 3-3 (2-1). Van der Wijngaart 0-1, Zengerink 1-1, Mateboer 2-1, Wijngaarden 2-2, Leussink 3-2, Snippe 3-3.

Wilhelminaschool speelde ruim een uur met een man minder, Tim Kleinsman kreeg direct rood, maar was toch heel dicht bij de zege. Niek Snippe bezorgde Kloosterhaar in de blessuretijd nog een punt. Even daarvoor had Kevin Leussink Wilhelminaschool voor de tweede keer op voorsprong gebracht en leek de zege terecht te komen bij de ploeg die daar het meeste recht op had. Kloosterhaar werkte hard, maar de thuisploeg domineerde en had de meeste en de beste kansen.

Bergentheim - DES 1-2 (0-2). Wolfkamp 0-1 en 0-2, Hakkers 1-2 (pen.).

DES boekte een zeer gelukkige zege. Bergentheim deed namelijk alles goed behalve het overhalen van de trekker. „Alles klopte”, meende Arjan Keuken, trainer van de thuisploeg. „Alleen mogen de spelers wel wat vaker schieten. Het hoeft niet allemaal even mooi en de bal hoeft niet door het net.” Simon Wolfkamp profiteerde twee keer van matig defensief optreden bij Bergentheim. Ronnie Hakkers scoorde in de slotfase vanaf de stip, terwijl het volgens Keuken geen strafschop was en had in blessuretijd de gelijkmaker nog op de schoen.

SVVN - ASV’57 0-0.

In een gezapige ontmoeting hield SVVN de gasten vooral in de tweede helft in leven. Voor rust waren er kansjes voor beide ploegen, maar na de thee was het eenrichtingsverkeer en koesterde ASV het puntje. SVVN dacht te hebben gescoord, de bal leek ook de doellijn te hebben gepasseerd, maar de scheidsrechter liet doorspelen, terwijl de spelers van de thuisploeg al feest vierden.

Voorwaarts V. - AJC’96 1-1 (0-0). Spitholt 0-1, Dogger 1-1 (pen.).

In de degradatiekraker schoten beide ploegen niets op met het puntje, aangezien de concurrenten onderin (Kloosterhaar en ASV’57) ook gelijkspeelden. Voorwaarts mocht zich het meest gelukkig prijzen met de remise aangezien de gelijkmaker in blessuretijd viel. Uiteraard was Gert Dogger verantwoordelijk voor de treffer. Op basis van de hele wedstrijd was de puntendeling wel terecht meende Tim Nijzink, trainer van Voorwaarts. „Wij hadden het meeste balbezit, AJC was in de counter gevaarlijker.”

Bruchterveld - Hellendoorn 3-2 (1-1). Bouwhuis 0-1, Roeleveld 1-1, Lopes Macedo 1-2, Lubbers 2-2, Benjamins 3-2.

Bruchterveld zorgde voor een sensatie door titelkandidaat Hellendoorn beentje te lichten. De achterstand van Hellendoorn op koploper ON is daardoor opgelopen tot zes punten. Bruchterveld gooide veel energie in de wedstrijd, kon het opbrengen veel achter de bal aan te lopen en werd daarvoor uiteindelijk ook beloond. Luuk Benjamins stond amper in het veld toen hij de winnende maakte. Benjamins maakte zijn rentree, hij was lange tijd uitgeschakeld met een gescheurde achillespees.

De Zweef - Hardenberg’85 7-0 (4-0). Wippert 1-0, Heuver 2-0, Wippert 3-0 en 4-0, Ten Dam 5-0 (pen.), Heuver 6-0, Spijkerman 7-0.

De Zweef had het de laatste weken moeilijk, raakte ook de koppositie kwijt aan ON, maar was tegen Hardenberg weer ouderwets op dreef. „Er zat veel dynamiek en variatie in het spel. We konden het opbrengen om te blijven gaan, ruimtes te creëren en te benutten”, was Niels Kolkman, trainer van De Zweef tevreden. „In de tweede helft hadden we nog meer kansen dan in de eerste, alleen scoorden we toen minder.”

ON - Mariënberg 2-0 (1-0). Hindriks 1-0, Lodde 2-0.

In de reeks van dikke overwinningen na de winterstop, kwam de 2-0 tegen middenmoter Mariënberg wat magertjes over. In het veld waren de verhoudingen echter overduidelijk. ON creëerde zich voldoende mogelijkheden wederom een grote uitslag neer te zetten, maar vond vaak het aluminium en een uitblinkende doelman Jelle Brinks op het pad. Bovendien werd de concentratie na rust minder en kregen de gasten ook een paar mogelijkheden.

Vierde klasse E

EGVV - Twello 0-4 (0-1). Bruntink 0-1, Evers 0-2, Maalderink 0-3, Rajabu 0-4.

EGVV sneed zichzelf na de rust in de vingers. De ploeg kreeg een paar goede kansen op de gelijkmaker, maar sloeg niet toe. Daarna kwam Twello op 0-2 en was de wedstrijd vervolgens snel beslist.

Blauw Wit’66- Deventer 9-0 (4-0). Vergeer 1-0, Bolink 2-0, Stam 3-0, eigen doelpunt 4-0, Dijkstra 5-0, Kampman 6-0, Veneklaas Slots 7-0, Schuppert 8-0, Bolink 9-0.

Blauw Wit stond binnen een kwartiert al met 3-0 voor tegen het zwakke Deventer. Na de rust ging de ploeg verder met scoren en mocht Deventer van geluk spreken dat de dubbele cijfers niet werden gehaald.

FC Winterswijk - OBW 4-1 (3-1). Buil 1-0, Lammers 2-0, Raben 3-0, Vrehe 3-1, Lobeek 4-1. FC Winterswijk was in de eerste helft veel gevaarlijker en had met een veel ruimere voorsprong kunnen gaan rusten. Na de hervatting controleerde de thuisclub de wedstrijd en werd het niet meer gevaarlijk.

Vierde klasse F

Blauwwitters - SV Rijssen 0-2 (0-0). Jansen 0-1, Averesch 0-2.

SV Rijssen heeft goede zaken gedaan in de strijd om de derde periode. In een wedstrijd met weinig hoogtepunten waren de bezoekers effectiever dan Blauwwitters. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.

GFC - Achilles’12 3-1 (3-0). Wassink 1-0, 2-0 en 3-0, Ritmeester 3-1.

De verliezer zou definitief afhaken in de titelstrijd, dus er stond veel op het spel. GFC was in de eerste helft veel scherper dan Achilles en de thuisclub nam daarin een riante voorsprong. Achilles drong na rust nog wel aan, maar de spanning keerde niet meer terug.

SC Rijssen - Heracles 0-5 (0-3). Van de Keuken 0-1 en 0-2, Orhan 0-3, Wissink 0-4, Schut 0-5.

Heracles had niets te duchten van hekkensluiter SC Rijssen. De bezoekers waren vanaf het begin de bovenliggende partij en namen al snel een comfortabele voorsprong. Deze kwam na de rust niet meer in gevaar.

MVV’69 - Juventa’12 1-2 (0-1). Nijhuis 0-1, Scharphof 0-2, Egberts 1-2.

In een matige wedstrijd had titelkandidaat moeite afstand te nemen van het laaggeklasseerde MVV. De bezoekers werden in de slotfase nog even aan het wankelen gebracht, maar tot echt grote kansen van MVV leidde de slotfase niet meer.

SVV’56 - Bornerbroek 1-6 (1-3). Schipper 0-1, Van den Blink 0-2, Fortuna 1-2, Kuik 1-3 en 1-4, Schipper 1-5, Ten Berge 1-6.

Bornerbroek had weinig moeite met het laaggeklasseerde SVV. De bezoekers waren erg gevaarlijk en wisten al snel enkele goede kansen te creëren. Na de hervatting was de wedstrijd snel beslist.

Lemele - Daarle 2-2 (1-0). Kok 1-0, Kersjes 2-1.

Beide ploegen ontlopen elkaar niets op de ranglijst en dat was ook in de wedstrijd het geval. De wedstrijd golfde op en neer, waarbij beide teams genoeg goede kansen kregen. Het gelijke spel was uiteindelijk terecht.

ATC’65 - Daarlerveen afgelast.

Vierde klasse G

Berghuizen - SC Enschede 4-2 (1-0). Mulder 1-0, Olde Hendrikman 2-0, Scholte op Reimer 3-0, Kortink 4-0, Strootman 4-1.

Berghuizen blijft meedoen in de titelstrijd door een eenvoudige overwinning op Sportclub Enschede. De thuisclub was sterker en drukte dit uiteindelijk ook in doelpunten uit. De bezoekers waren aanvallend lange tijd onmachtig.

Sportlust Glanerbrug - PW 5-0 (1-0).

Sportlust Glanerbrug werd steeds sterker. De bezoekers werden hierdoor steeds verder teruggedrongen en kwamen steeds minder aan aanvallen toe. De uitslag was uiteindelijk terecht.

Juliana’32 - Achilles Enschede 1-1 (0-1). Kremers 0-1, Demir 1-1.

Het gehavende Achilles schoot uit de startblokken. De bezoekers kwamen op voorsprong en lieten daarna kansen op meer liggen. Juliana was na de rust beter. De ploeg uit Hengelo drong aan en dat leverde vlak voor tijd de verdiende gelijkmaker op.

Rigtersbleek - SVV’91 14-0 (5-0). Stijner 1-0 en 2-0, Deghoughi 3-0 Corte 4-0, Franke 5-0, Ten Velde 6-0, Monnikhof 7-0, 8-0 en 9-0, Dore 10-0, El Assas 11-0 en 12-0, Corte 13-0, Schukkink 14-0.

Koploper Rigtersbleek was oppermachtig tegen laagvlieger SVV. Vooral na de rust stapelden de doelpunten zich op en toonde Rigtersbleek geen enkel medelijden met SVV.