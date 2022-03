Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

DVS’33 - Excelsior’31 2-1 (1-1). Penterman 0-1, Vloedgraven 1-1, Roemeon 2-1.

Excelsior zit in een wat mindere fase. De ploeg wist opnieuw niet te winnen. DVS probeerde Excelsior meteen vast te zetten, maar de bezoekers kregen in de openingsfase alsnog een paar grote kansen. Er ontstond daarna een aantrekkelijk, open duel met twee ploegen die ergens voor gingen. In een fase waarin DVS sterker was, opende routinier Hielke Penterman de score namens Excelsior. Hij stond bij een voorzet van Jasper Veltkamp op de juiste plek en schoot raak met de buitenkant van z’n rechtervoet. Excelsior kon niet lang van de voorsprong genieten. DVS-speler Coen Vloedgraven, die volgend seizoen (weer) in het shirt van Excelsior speelt, scoorde tegen zijn nieuwe ploeg. Na een uur maakte DVS er nog één. Excelsior kon daarna niet echt meer in het spel komen en DVS speelde het vakkundig uit.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Ten Have, Davina, Schmidt, Nijeboer, Reinders (69. Gerritsen Mulkes), Leemhuis, Penterman, Thomas, Veltkamp, Werkhoven.