Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Excelsior’31 – Sparta Nijkerk 0-4 (0-1). Leeflang 0-1, Buitenhuis 0-2, Burgerhout 0-3, Buitenhuis 0-4.

Excelsior beleefde in de strijd om plek vier net als vorige week een teleurstellende middag. De Rijssenaren gingen hard over de knie bij Sparta Nijkerk. De openingsfase was aardig aan de kant van de Rijssenaren. Givan Werkhoven was een paar keer dichtbij een goal. Hij viel aan de andere kant toen een bal tussen de benen van doelman Anthony van Zaltbommel door glipte. Sparta Nijkerk ging na rust verder op jacht en Excelsior had het lastig, hoewel er nog steeds gevaar was in de zestien. Excelsior maakte echter te veel fouten en Nijkerk strafte die af: 0-2. Een minuut of twintig voor tijd was het gedaan toen de 0-3 viel. Nijkerk kreeg een gemakkelijke strafschop en die was raak. De 0-4 viel ook nog. In de slotfase was Sander Thomas dichtbij eerherstel voor Excelsior, maar zijn inzet trof de lat.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Ten Have, Schmidt, Davina, Zwiers, Reinders (50. Van Beek), Penterman, Leemhuis, Veltkamp, Werkhoven, Seppenwoolde (63. Ezafzafi).