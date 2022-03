Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Excelsior’31 – Dovo 1-0 (0-0). Penterman 1-0.

Excelsior schudde laagvlieger DOVO met pijn en moeite van zich af. De nummer vijf uit Rijssen startte fel en kreeg direct een paar kansen. Al snel werd eveneens duidelijk dat DOVO achterover leunde en hoopte op een snelle uitbraak. Een tactiek die de tegenstanders in Rijssen al zo vaak kozen dit seizoen. Het gaatje kwam er opeens toen DOVO een vrije kopkans kreeg, maar Excelsior-doelman Anthony van Zaltbommel kwam niet in de problemen. Excelsior hield richting rust het meeste balbezit, maar deed daar te weinig mee. Na ruim een uur wist de thuisploeg eindelijk het verzet van DOVO te breken. Hielke Penterman maakte de verlossende 1-0. Excelsior hield die voorsprong vast. In de slotfase kreeg Excelsior nog een paar megakansen. Zo was invaller Siebe Schets twee keer dichtbij een goal.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Davina, Schmidt, Nijeboer (58. Zwiers), Ten Have, Reinders (73. Gerritsen Mulkes, Leemhuis, Penterman (88. Schets), Ezafzafi (58. Thomas), Veltkamp, Werkhoven (88. Seppenwoolde).