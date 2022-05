Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Met video Dubbele erehaag in Bernabéu en mooie knuffel tussen Marcelo en Joaquín

Een bijzonder en uniek beeld vanavond in Estadio Santiago Bernabéu voor de wedstrijd tussen Real Madrid en Real Betis in de laatste speelronde van La Liga. De elftallen van beide clubs vormden een erehaag voor elkaar. De wedstrijd eindigde vervolgens in 0-0, ondanks goede kansen voor invaller Joaquín Sánchez en Karim Benzema in de slotfase.

0:05