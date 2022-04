Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde Divisie

Excelsior’31 – GOES 3-3 (2-0). 1-0 en 2-0 Veltkamp, 3-0 Thomas, 3-1 Van de Kreeke, 3-2 Manengela, 3-3 Tiebosch; Rode kaart: Vincent Schmidt (78. Excelsior’31).

Excelsior’31 heeft na een dramatisch laatste half uur een zekere overwinning uit handen gegeven tegen GOES. De Zeeuwen kwamen na een 3-0 achterstand terug tot 3-3 en tussen de bedrijven door kreeg Vincent Schmidt ook nog een rode kaart. De Rijsenaren verliezen daardoor – net als dinsdag tegen VVSB – na een slechte slotfase dure punten uit handen. Na een uur spelen leek er nog niets aan de hand. Excelsior’31 zette GOES vanaf het begin met de rug tegen de muur en scoorde al binnen een kwartier twee keer. Beide keren was Jasper Veltkamp de maker van het doelpunt. Ook daarna bleef de thuisclub de bovenliggende partij maar het duurde tot na rust voordat er weer werd gescoord. Sander Thomas besliste het duel na 54, zo dacht vriend en vijand. Maar daarna sloeg de slordigheid toe bij Excelsior. Sam van de Kreeke maakte na een uur de 3-1 en in de laatste 20 minuten ging het helemaal fout. Eerst viel de 3-2, waarna Vincent Schmidt met rood naar de kant moest. Weer een paar minuten later kreeg GOES een strafschop die in de rebound werd benut: 3-3. In de slotfase waren er nog kansen voor Seppenwoolde en Veltkamp, maar Excelsior’31 kon niet voorkomen dat het opnieuw averij opliep tegen een laagvlieger.