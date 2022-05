Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Zaterdag, derde divisie

ACV – Excelsior’31 0-2 (0-1). Werkhoven 0-1, Groothuis 0-2.

Excelsior’31 heeft eindelijk weer de volle buit gepakt. Na vijf duels waarin slechts één punt werd gehaald, was er ditmaal de zege op ACV. Plek vier, die recht geeft op nacompetitie, is desondanks uit zicht voor Excelsior. Het was snel raak voor de bezoekers. Excelsior-speler Hakim Ezafzafi was scherp na balverlies bij ACV en gaf goed voor op Givan Werkhoven, die scoorde. Excelsior had het daarna lastig, hoewel Ezafzafi nog wel de lat trof, maar ACV wist de stand niet gelijk te trekken. Ook na rust voetbalde Excelsior zich telkens net onder de druk van de Assenaren uit. ACV had het meeste balbezit, het initiatief en kreeg de betere kansen. Daar deed de thuisploeg te weinig mee. In de slotfase bracht Excelsior de winst in veilige haven. Invaller Jasper Groothuis zorgde voor de 0-2.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Schmidt, Ten Have, Zwiers, Nijeboer, M. Gerritsen Mulkes (81. Van Beek), Penterman (67. Groothuis), Leemhuis (54. Davina), Ezafzafi (81. F. Gerritsen Mulkes), Werkhoven (81. Thomas), Veltkamp.