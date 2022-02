Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Wat gebeurde er zaterdag allemaal in het amateurvoetbal? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Derde divisie

Excelsior’31 – Hoek 0-0.

In een duel dat pas het laatste kwartier ontbrandde kwam Excelsior’31 niet verder dan 0-0 tegen Hoek. Excelsior-trainer Jurjan Wouda wijzigde zijn basiselftal op drie plekken na de enorme zeperd (5-1 verlies) van vorige week bij ODIN. Het leidde niet direct tot al te veel druk van de Rijssenaren, maar kansen kwamen er alsnog. Hielke Penterman kwam een teenlengte tekort om raak te schieten. Kort daarna trof Hoek de lat. Excelsior mocht daarna het spel maken en Hoek loerde op een gaatje, maar de creativiteit ontbrak aan beide kanten.

Na rust eenzelfde pover spelbeeld. Excelsior bleef zich stuklopen op de blauwe muur van Hoek. Hakim Ezafzafi kwam na een uur in de ploeg bij Excelsior en stichtte wat gevaar. De grootste kansen van de wedstrijd waren echter voor de Zeeuwen. Een Hoek-speler kwam oog in oog met Excelsior-doelman José Fernandes, die mocht starten in plaats van Anthony van Zaltbommel, en schoot rakelings naast. Kort daarna schoten de bezoekers van dichtbij op de paal. Het venijn zat ‘m dus in de start, maar doelpunten vielen er niet.

Excelsior’31: Fernandes, Ten Have, Davina, Schmidt, Nijeboer, Reinders (77. Gerritsen Mulkes), Leemhuis (Bruinink), Penterman (64. Ezafzafi), Thomas, Veltkamp, Werkhoven.

Hoofdklasse B

DETO Twenterand – Swift 1-0 (1-0). Ter Avest 1-0.

DETO boekte met tien man een knappe overwinning. De Vriezenveners kenden een droomstart. Coplan Soumaoro zette Ferdi ter Avest na vijf minuten vrij voor de keeper en de aanvaller schoot raak. DETO kwam niet lang daarna goed weg. De scheids gaf een penalty, maar trok die beslissing op advies van de grensrechter in. De bezoekers bleven daarna de gevaarlijkste. Ook na rust werd het soms penibel voor DETO, dat nog wel voor gevaar zorgde met een paar snelle uitbraken. Halverwege de tweede helft maakte DETO-verdediger Hans Matti een domme overtreding op de helft van Swift. Hij kon met rood vertrekken. Met tien man bleef DETO daarna met horten en stoten overeind.

AZSV – Volendam 3-2 (2-2). Tol 0-1, Zwarthoed 0-2, Van der Eerden 1-2, Vaags 2-2, Van der Eerden 3-2.

AZSV heeft de weg omhoog gevonden en boekte een uitstekende overwinning op nummer drie Volendam. De Aaltenaren stonden door wat foutjes al snel met 2-0 achter, maar herpakten zich. “Het was daarna eenrichtingsverkeer naar hun goal”, zei AZSV-trainer Dave de Jong. “We waren sterk in de duels en wonnen veel tweede ballen.” Na rust maakte Rik van der Eerden de winnende nadat hij raak kopte uit een voorzet van Rick van Breugel.

Eerste klasse D

Nunspeet – DOS’37 0-1 (0-1). Ter Morsche 0-1.

In de strijd om weg te blijven bij de onderste plekken boekte DOS een knappe zege. Spits Ronald ter Morsche zorgde op slag van rust voor de enige treffer nadat hij op maat werd bediend door Koen Nijkamp. DOS-trainer Jeroen Niks: “De winst was terecht. Wij kregen de betere kansen. Voor rust controleerden we en verdedigend stond het als een huis. Na rust werd het wat onrustiger en hielden we de bal niet meer goed in de ploeg. Het vernuft om meer te doen met de ruimte die ontstond ontbrak toen ook, maar we gingen ervoor met alles wat we in ons hadden. Een prachtige opsteker.”

Hierden – SVZW 1-5 (1-3). F. Smit 0-1, Ruiter 1-1, Middelkamp 1-2, F. Smit 1-3, 1-4 en 1-5.

SVZW vervolgde moeiteloos de weg naar boven in de eerste klasse. De Wierdenaren hadden geen kind aan Hierden. Het was even schrikken toen de thuisploeg kort na de 0-1 van Frank Smit uit de allereerste kans de gelijkmaker produceerde, maar SVZW stelde daarna snel orde op zaken. Dat had de ploeg mede te danken aan het vlijmscherpe optreden van Smit, die in totaal vier treffers liet noteren.

Tweede klasse H

Quick’20 – Enter Vooruit 4-0 (2-0). Wevers 1-0, Snelders 2-0 (pen.), Wevers 3-0 en 4-0.

Koploper Quick miste om uiteenlopende redenen (of zoals boze tongen fluisterden: door carnaval) veel spelers, maar won desondanks gewoon weer dik. Derde spits Issy Wevers was het toonbeeld van de brede kwaliteit bij Quick. Hij mocht in de basis beginnen en maakte er drie. Toch vond Quick-trainer René Nijhuis dat Enter Vooruit het niet onverdienstelijk deed. “Ze speelden overal één op één en hadden een hele positieve spelopvatting. Daar hadden we het ook nog best lastig mee, ze waren fel in de duels en scherp bij foutjes aan onze kant.”

PH – Be Quick’28 0-2 (0-1). Ahlaq 0-1, Van Essen 0-2.

PH moest zijn meerdere erkennen in een prima voetballend Be Quick. De bezoekers legden uitstekend positiespel op de mat. “Na rust liep het beter bij ons en hadden zij het lastiger”, zag PH-trainer Bjorn Hodes. “De bal moet dan net een keer goed vallen wil je terugkomen in het duel, maar dat gebeurde niet. Uit de omschakeling viel de 0-2. We namen toen wel wat meer risico, maar het zat er gewoon niet in.”

De Esch – Hulzense Boys 2-1 (1-1). Nuchelmans 1-0, Wolfkamp 1-1, Kosters 2-1.

Nummer twee Hulzense Boys leed een zeldzame nederlaag. De bezoekers openden slordig en De Esch, dat voor het eerst na de coronabreak weer in actie kwam in de competitie, was scherp. Tommie Nuchelmans Kopte van dichtbij raak. De bezoekers herpakten zich en Jordy Wolfkamp schoot hard raak. De beste kansen bleven daarna voor Hulzense Boys, maar De Esch bleef vechten en bleek effectief. De Oldenzalers produceerden een snelle tegenaanval en Stef Kosters scoorde via de binnenkant van de paal de winnende goal. Bij de thuisploeg maakte de 16-jarige B-junior Mart Kuipers zijn debuut in het eerste.

ASC’62 – Sparta E. 4-1 (2-0). Drewel 1-0, De Boer 2-0, Pinna 2-1, Haroun 3-1, Visscher 4-1.

Sparta had het lastig met ASC, dat verdiend won. De thuisploeg leek een goed recept gevonden te hebben om Sparta ver van de goal te houden. Sparta-speler Alessio Pinna deed kort na rust wat terug toen hij een lage voorzet binnen gleed (2-1). ASC drukte echter door en zag een invaller scoren met zijn eerste balcontact. In de slotminuut viel de 4-1 nog.

Be Quick Z. – Den Ham 1-1 (1-0). 1-0, Kuiper 1-1.

Den Ham kende een zwak begin. Een vrije trap vloog dwars door de muur van Den Ham de goal in. Na ruim een half uur moest Den Ham verder met tien man toen Michiel Schurink rood kreeg. “Na rust was het wat beter en bleven we strijden, maar uiteindelijk was het allemaal heel matig tegen een al net zo matige tegenstander”, zei Den Ham-trainer Walter Weghorst. De gelijkmaker kwam er wel. Luuk Kuiper, die eerder al de lat raakte, scoorde. Ook Be Quick kreeg na een uur spelen rood en het duel doofde daarna uit.

Vroomshoopse Boys – IJVV afgelast.

Derde klasse D

ON - DES 5-0 (2-0). Lodde 1-0, André 2-0 en 3-0, Lodde 4-0, Kamphuis 5-0.

De nummer twee van de ranglijst kende geen enkel probleem met het zwaar gehavende DES. De Nijverdallers glijden na een voortvarend begin steeds verder af op de ranglijst en moeten oppassen niet in de gevarenzone te raken. ON is bezig aan een sterke serie en zit koploper De Zweef op de hielen. De Almelose formatie was heer en meester en besliste via Wes André vlak na rust al het duel. DES kreeg bij 4-0 haar beste mogelijkheid.

SVVN - Voorwaarts V. 3-2 (2-0). Bakhuis 1-0, Morsink 2-0, Dogger 2-1 (pen.), Bakhuis 3-1, Huizing 3-2.

SVVN maakte het zichzelf moeilijker dan nodig was geweest. Met name na de 3-1 kreeg de thuisploeg in de counter mogelijkheden te over de wedstrijd definitief op slot te gooien. In een rommelig duel op een zwaar doorweekt veld, kwam Voorwaarts tot twee keer terug in de wedstijd. Thijs Huizing kroonde zijn debuut nog met een treffer, maar na de 3-2 was er nog nauwelijks tijd voor resultaatverbetering voor Voorwaarts.

Wilhelminaschool - Bruchterveld 0-2 (0-1). Op de Haar 0-1 (pen.) en 0-2.

Wilhelminaschool speelde haar eerste thuiswedstrijd in 2022 en begon voortvarend. Scoren is en blijft echter een groot probleem bij de Hengelose formatie, die enkele grote kansen om zeep hielp. Bij de eerste de beste kans voor de gasten was het wel raak door Lesley op de Haar. De spits herhaalde dat in de tweede helft, alleen nu niet vanaf elf meter, maar vanaf 25. Het aangeslagen Wilhelminaschool probeerde het daarna wel, maar het erbarmelijke veld hielp niet mee

Bergentheim - Hellendoorn 1-2 (0-1). Kamphuis 0-1, Sasbrink 0-2, Plaggenmarsch 1-2 (pen.).

Het was bijblijven of afhaken voor de Bergentheim, de nummer vier van de ranglijst, tegen het één plaatsje hoger genoteerde Hellendoorn. De gasten waren voor de rust heer en meester, maar verzuimden het duel toen al te beslissen. In de tweede helft kreeg Bergentheim meer grip op de wedstrijd, moest het na wederom een fout eerst nog een treffer incasseren, maar ging toen op jacht naar eerherstel. Verder dan een benutte strafschop kwam de thuisploeg niet.

Kloosterhaar - Hardenberg’85 1-1 (0-0). Boshove 1-0, Siebelink 1-1.

De eerste overwinning voor Kloosterhaar leek in de maak, maar een late gelijkmaker van Hardenberg’85 voorkwam dat. Paul Ottenhof, trainer van de gehavende thuisploeg, kon uiteindelijk wel leven met de puntendeling. Kloosterhaar had het duel in de eerste helft onder controle, maar kwam pas na rust op voorsprong door een vrije trap van Mark Boshove. Daarna sloop er twijfel in de ploeg: doordrukken of terugzakken. Hardenberg profiteerde van die tweespalt, drong stevig aan en werd daarvoor beloond.

De Zweef - AJC’96 3-0 (2-0). Wennemers 1-0, Heuver 2-0, Jannink 3-0.

Een reguliere overwinning voor de koploper al had De Zweef het aanvankelijk moeilijk met de Losserse opponent. „Ze speelden iets anders dan we hadden verwacht”, aldus Niels Kolkman, coach van De Zweef. AJC kreeg al na een paar minuten een dot van een kans en zag ook nog een treffer geannuleerd worden. Daarna nam de thuisploeg het commando over, controleerde het de wedstrijd tot het eindsignaal en scoorde het in de tussentijd drie keer.

ASV’57 - Mariënberg afgelast



Vierde klasse E

FC Winterswijk – Twello 0-2 (0-0). Roeterd 0-1, Evers 0-2.

FC Winterswijk gaf niet thuis. De thuisclub speelde slordig en werd daardoor amper gevaarlijk. Na de rust trok Twello de wedstrijd naar zich toe. Het verzet van de thuisclub leek na de 0-2 gebroken.

Blauw Wit’66 – Terborg afgelast.

EGVV – Harfsen 0-3 (0-1). Hulshof 0-1, Van Bavel 0-2, Hulshof 0-3.

EGVV was niet bij de les vanmiddag. De ploeg creëerde weinig. Halverwege de eerste helft kwam Harfsen op voorsprong. Na de rust controleerden de bezoekers de wedstrijd en liepen ze vlak voor tijd uit naar een veilige marge.

Vierde klasse F

sv Rijssen – Bornerbroek 3-3 (1-0). Breukink 1-0, Koezen 2-0, Slagers 2-1, Schipper 2-2, Haverslag 3-2, Schipper 3-3.

De thuisclub had het betere van het spel, maar Bornerbroek was uiterst effectief. Hierdoor ging de wedstrijd gelijkop. In de blessuretijd leek Rijssen de wedstrijd naar zich toe te kunnen trekken, maar Mark van Pijkeren miste een strafschop.

MVV’69 – Daarle 3-2 (1-1). Egberts 1-0, Koppelman 1-1, Ekkel 2-1, Koppelman 2-2, Ekkel 3-2.

De ploegen waren aardig aan elkaar gewaagd. MVV speelde net iets scherper en dat gaf uiteindelijk de doorslag. Daarle was in de slotfase nog dichtbij een doelpunt.

SC Rijssen – ATC’65 0-7 (0-4). Grasso 0-1, Gigengack 0-2, Pieterse 0-3, Grasso 0-4, Gigengack 0-5 en 0-6, Jansen 0-7.

Het verschil in niveau was vanaf het begin duidelijk. ATC was de bovenliggende ploeg en drukte dit al snel in doelpunten uit. SC Rijssen speelde zwak en mocht nog van geluk spreken dat het bij 0-7 bleef.

Blauwwitters – Lemele 1-0 (0-0). Kamers 1-0.

Voor de tweede keer deze week hield Blauwwitters de nul en voor de tweede keer deze week was Ben Kamers de matchwinner. De ploeg uit Borne heeft de meest gepasseerde defensie van dit seizoen, maar deze heeft duidelijk een verbetering ondergaan.

SVV’56 – Achilles’12 1-1 (1-0). Benjamins 1-0.

SVV kwam in de eerste helft via een rake kopbal op voorsprong. Na de rust drong Achilles aan en zakte SVV ver in. De thuisclub leek de voorsprong over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd kwam Achilles nog langszij.

Heracles – Juventa’12 afgelast.

GFC – Daarlerveen afgelast.

Vierde klasse G

Berghuizen – Tubantia 4-0 (3-0). Agterbos 1-0, Olde Hendrikman 2-0, Mulder 3-0, Olde Hendrikman 4-0.

Berghuizen kende een makkelijke middag. De thuisclub was dominant en kwam al snel op voorsprong. Tubantia leek de hoop op een goed resultaat al snel te verliezen, waardoor Berghuizen de wedstrijd gecontroleerd kon uitspelen.

Eilermark – PW 3-2 (2-1). 0-1, Stubener 1-1, Droste 2-1, Stubener 3-1.

Eilermark speelde met veel invallers en moest zelfs een veldspeler op doel laten staan. Toch ging de thuisclub met een verdiende voorsprong rusten. Na de 3-1 kwam PW sterk opzetten. De

SC Enschede – Achilles Enschede 0-3 (0-1). R. Beumer 0-1, Verveld 0-2, Manuel 0-3.

Achilles had het betere van het spel. De thuisclub kreeg ook enkele goede kansen, maar was niet scherp in de afronding. Achilles was dat wel en trok daardoor de wedstrijd naar zich toe.

Juliana’32 – Barbaros 0-3 (0-1).

Barbaros speelde effectiever dan Juliana. De bezoekers waren scherper in de belangrijke duels en waren daardoor gevaarlijker. In de slotfase kwam de voorsprong van Barbaros niet meer in gevaar.

Sportlust Glanerbrug – FC Aramea 1-0 (1-0).

Vooral in de eerste helft speelde Sportlust Glanerbrug gretiger en daarom was er op de 1-0 ruststand weinig af te dingen. Na de rust speelde FC Aramea met meer durf en dit leverde een paar goede mogelijkheden op. De thuisclub trok de voorsprong met de nodige moeite over de streep.

Drienerlo – SVV’91 afgelast.