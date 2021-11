Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Sparta Nijkerk – Excelsior’31 2-1 (2-1). 19. De Ruiter 1-0 (pen.), 30. Penterman 1-1, 38. De Ruiter 2-1 (pen.)

Excelsior leverde bloed, zweet en tranen, maar moest uiteindelijk z’n meerdere erkennen in Sparta Nijkerk. Nadat beide ploegen kansen kregen, ging Mirko Zwiers in de fout door zijn man onderuit te halen in de zestienmeter. Sparta benutte de strafschop. Excelsior claimde daarna ook een strafschop toen Givan Werkhoven werd gevloerd, maar de scheids zag er niks in. Na een half uur viel de gelijkmaker alsnog. Linksback Vincent Schmidt leverde een perfecte voorzet af op Hielke Penterman. Een minuut of acht later ging de bal opnieuw op de stip bij Excelsior. Dit keer was Leemhuis de schuldige. Na rust ontstond een boeiende strijd. Excelsior probeerde het spel naar zich toe te trekken en Sparta ging loeren op de omschakeling. Die tactiek pakte succesvol uit voor de thuisploeg, de Rijssenaren konden uiteindelijk geen gaatje meer vinden. Excelsior zakt iets verder terug in de subtop. Sparta is Excelsior nu voorbij.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Zwiers, Ten Have, Schmidt, Davina, Reinders, Leemhuis (90. Bruinink), Penterman, Ezafzafi, Veltkamp (90. Schets), Werkhoven.