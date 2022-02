Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Wesley Koolhof pakt in Doha derde dubbelspel­ti­tel van het jaar

Wesley Koolhof heeft op het ATP-toernooi van Doha de titel veroverd in het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski was hij in Qatar in de eindstrijd met 7-6 (4) 6-1 te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov en Rohan Bopanna uit India.

