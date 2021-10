Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Zaterdag, derde divisie

GOES – Excelsior’31 1-3 (0-2). Penterman 0-1, Werkhoven 0-2, Ezafzafi 0-3, Kwabe 1-3.

Excelsior’31 maakte de lange reis naar Zeeland niet voor niets. De derde divisionist uit Rijssen won bij laagvlieger GOES. De Rijssenaren pakten een vroege voorsprong. Hielke Penterman was attent bij een scrimmage: 0-1. Na een klein half uur was het ook raak voor Givan Werkhoven. Hakim Ezafzafi brak goed door op links en bediende de spits van Excelsior. In de rust bleek de scheidsrechter te geblesseerd om verder te gaan en er moest een vervanger worden opgetrommeld. Dat duurde even, maar er werd iemand gevonden. Excelsior leek niet van de wijs gebracht en scoorde opnieuw snel. Ezafzafi schitterde. Hij slalomde door de defensie en scoorde. GOES deed nog iets terug, maar de dik verdiende zege was voor Excelsior.



Excelsior’31: Van Zaltbommel, Davina, Ten Have, Schmidt, Beverdam (67. Zwiers), Reinders (80. Reinders), Leemhuis, Penterman (59. Schets), Ezafzafi (80. Bruinink), Veltkamp, Werkhoven (80. Seppenwoolde).