Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Harkemase Boys – Excelsior’31 2-0 (1-0). Sopacua 1-0, Visser 2-0.

Excelsior beleefde een teleurstellende middag in Friesland. De nummer vier uit Rijssen ging over de knie bij Harkemase Boys, dat een flink stuk lager staat. Het duel was nauwelijks gestart of Excelsior-spits Givan Werkhoven kreeg een megakans. De keeper van Harkemase Boys voorkwam schade. De Friezen lieten zich eveneens gelden en de 1-0 viel al vroeg. De thuisploeg zat daarna beter in de wedstrijd en was fel in de duels. Excelsior was zoekende en ging niet goed om met de ruimte die de ploeg ook dit keer kreeg. Na rust was het wachten op de 2-0 en die viel dan ook. Kian Visser lobde de bal over Excelsior-doelman Anthony van Zaltbommel. Excelsior stelde daar wat speldenprikjes tegenover, maar wist geen goal te maken. Het zat er allemaal niet in voor de Rijssenaren. Omdat directe concurrent Hoek eveneens verloor, behoudt Excelsior de gedeelde vierde plek.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Ten Have (83. Schets), Davina, Beverdam (46. Van Beek), Zwiers, Reinders, Leemhuis, Penterman, Veltkamp, Ezafzafi (46. Thomas), Werkhoven (75. Seppenwoolde).