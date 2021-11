Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Excelsior’31 – Harkemase Boys 3-2 (1-0). 11. Visser 0-1, 35. Ezafzafi 1-1 (pen.), 58. Bentum 1-2, 61. Ezafzafi 2-2, Ten Have 3-2.

Excelsior’31 deed zaterdag uitstekende zaken in de top van de derde divisie. De Rijssenaren wonnen met 3-2 van nummer twee Harkemase Boys.

Aan de sfeer in Rijssen lag het niet. De club moet het net als alle andere sportclubs de komende weken weer zonder publiek stellen en de supporters pakten nog even flink uit met een sfeeractie. Het voetbal van de thuisploeg was aanvankelijk wat minder hartverwarmend. De bezoekers uit Friesland pakten een vroege voorsprong, maar Hakim Ezafzafi maakte na ruim een half uur gelijk vanaf de stip.

Na een uur keek Excelsior opnieuw tegen een achterstand aan, maar met hard werken en veel passie kwam de belangrijke zege er alsnog. Ezafzafi maakte zijn tweede. Hij tikte binnen na knap werk van Givan Werkhoven, die nu zelf eens niet scoorde. De winnende kwam op naam van Pim ten Have, notabene tegen zijn oude ploeg. Het laatste half uur was de spanning om te snijden en het was alle hens aan dek voor Excelsior, maar de drie punten bleven in Rijssen.