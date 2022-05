Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

ADO’20 - HSC’21 4-1 (1-1). Doesburg, 1-0, Iallouchen 1-1, Lute 2-1, Doesburg 3-1, De Waard 4-1.

De indrukwekkende serie van HSC’21 (zeven duels ongeslagen waarvan zes overwinningen) is voorbij. Bij het hooggeklasseerde ADO’20 ging het met name in de tweede helft mis. HSC kwam in Heemskerk al snel op achterstand. Door een treffer kort van rust van Mohammed Iallouchen gingen de teams met een 1-1 tussenstand rusten. Binnen twintig minuten na de pauze was het 3-1. Vorige week kwam HSC thuis tegen Quick in de slotfase nog terug van een 3-1 achterstand tot 3-3, maar dat bleef deze keer uit. Het werd in de absolute slotfase zelfs nog 4-1. Ondanks de nederlaag is HSC nog wel koploper in de strijd om de derde periodetitel.

HSC’21: Peterman, Zwiers, Schrijver, Wensing, Caglar Uguz, Overgoor, Stokkers, Schepers (80.Nicolaas), Van der Weide, Iallouchen (67. Leferink), De Vries.