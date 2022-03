Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

HSC’21 - Dongen 4-3 (1-0). Witbreuk 1-0, 2-0, 3-0, Hultermans 3-1, Van der Weide 4-1, Helstone 4-2, Bastemeijer 4-3.

Een goede middag voor aanvaller Wessel Witbreuk én daardoor ook voor HSC’21. Met drie treffers was Witbreuk de man van de middag. Dongen, de nummer 6 van de ranglijst werd met 4-3 verslagen. De eerste kans van de wedstrijd was voor Yannik de Vries, maar leverde nog geen goal op. De doelman van Dongen bracht daarna opnieuw redding, nu na een kopbal van Wessel Witbreuk. Even later was Witbreuk wel trefzeker. Hij scoorde uit een vrije trap van De Vries. HSC ging door en was dicht bij de 2-0, maar het lobje van Cenk Uguz, na een mooie pass van Jules Stokkers, ging net over. In de tweede helft wist de thuisploeg de score al snel te verdubbelen. Witbreuk scoorde, na een fraaie pass van Mika Schrijver. Zo’n twintig minuten voor tijd vond Witbreuk voor de derde keer deze middag het net. Jules Stokkers had daarna de 4-0 op zijn voet, maar de scheidsrechter floot voor een overtreding. Niet veel later scoorde Dongen. De gasten bleven het proberen en waren gevaarlijk in de counter. Diego van der Weide, die in het veld was gekomen voor Witbreuk, pakte ook een doelpunt mee: 4-1. Het ‘laatste woord’ was voor Dongen. Vlak voor tijd maakten de gasten de 4-2. En in blessuretijd werd het nog spannend: 4-3, maar daar bleef het bij.