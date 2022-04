Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Zaterdagvoetbal

Derde Divisie

Ajax (amateurs) – Excelsior’31 0-1 (0-1). Penterman 0-1.

Excelsior’31 hield vier punten over aan het dubbele paasprogramma. De Rijssenaren gaven zaterdag tegen hekkensluiter Goes na een dramatisch laatste half uur een 3-0 voorsprong uit handen. Bij de amateurs van Ajax liep het gisteren wat beter af. Excelsior had toen aan een goal van Hielke Penterman genoeg voor de winst. Hij tikte binnen na een snelle vrije trap van Jasper Veltkamp.

“We speelden tegen Ajax een erg sterke eerste helft in hoog tempo”, zag Excelsior-trainer Jurjan Wouda. “Na rust waren zij beter. Wij liepen achteruit en het was slordig. We kwamen een paar keer goed weg. Al met al een groot compliment voor de jongens. Dit achtste duel in 23 dagen markeerde min of meer het einde van een loodzware periode. Als ik dan die tweede helft zie en hoe ze staan te vechten ondanks dat we het zwaar hadden… heel knap.” Excelsior komt weer in iets rustiger vaarwater. Het is voorlopig even gedaan met de doordeweekse inhaalduels. Wouda: “We konden de afgelopen weken eigenlijk nauwelijks trainen. Het was wedstrijd spelen, herstellen, wedstrijd spelen, herstellen. Het is fijn dat het nu weer even normaal wordt.”