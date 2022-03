Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

Gemert - HSC’21 3-1 (1-1). De Vries 0-1, Kemper 1-1, Habraken 2-1, Falkenstein 3-1.

HSC’21 kon niet stunten bij het nog ongeslagen Gemert, maar speelde zeker in de eerste helft prima. In Brabant kwam de ploeg ook op voorsprong door Yannik de Vries. Een hoge voorzet viel over de doelman van Gemert heen: 0-1. Na de 1-1 was HSC via een vrije trap van Kelvin Veensma dichtbij de tweede treffer, maar ditmaal redde de keeper. In de tweede helft scoorde Gemert binnen een kwartier twee keer en daarmee was het duel wel beslist. Vooral de 2-1 van Gemert, een volley na een corner, was uiterst fraai.

HSC’21: Peterman, Veensma (73. Coolen), Schrijver, Wensing, Moldur, Schepers, Overgoor (73. Scholten), Stokkers, Witbreuk (73. Van der Weide), Cenk Uguz, De Vries.