Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

Quick Den Haag - HSC’21 1- 0 (0-0). 63. Haddidi 1-0.

Een teleurstellend begin van 2022 voor HSC’21 bij laagvlieger Quick. Door de nederlaag moet de ploeg uit Haaksbergen nu zelf noodgedwongen naar beneden kijken. De ploeg kwam in Den Haag nooit echt lekker in de wedstrijd. Quick kreeg al snel een grote kans, maar keeper Peterman redde. In de tweede helft ging het alsnog mis toen Quick scoorde uit een hoekschop. Het bleek de enige treffer. „We hebben terecht verloren, het was vandaag gewoon niet goed”, concludeerde trainer Daniel Nijhof. „We waren niet in goede doen en de tegenstander zat er bovenop. Het was onze minste wedstrijd tot nu toe dit seizoen.” Voor HSC wacht komende zondag een belangrijk duel bij hekkensluiter Westlandia. Nijhof: „Vooral voor het gevoel. Want de weg is natuurlijk nog heel lang met 21 duels te gaan, oftewel 63 punten die je kunt halen.”

HSC’21: Peterman, Veensma, Coolen, Wensing, Selfhout (70. Moldur), Overgoor, Stokkers, Schepers, De Vries, Cenk Uguz, Witbreuk (62. Scholten).