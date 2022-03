Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

HSC’21 - Unitas 4-0 (1-0). Witbreuk 1-0 en 2-0, Van der Weide 3-0 en 4-0.

Een belangrijke overwinning voor HSC’21 en een goed herstel van de midweekse nederlaag bij JOS Watergraafsmeer. Na als in de vorige thuiswedstrijd was aanvaller Wessel Witbreuk weer belangrijk. Twee weken geleden scoorde Witbreuk drie keer tegen Dongen (4-3 winst), tegen Unitas maakte hij de 1-0 en 2-0. Na een kwartier viel, op aangeven van Ediz Moldur, de eerste treffer. Na een uur voetbal verdubbelde Witbreuk zijn productie, ditmaal na voorbereidend werk van Diego van der Weide. Daarvoor had Witbreuk ook al de lat geraakt. In het restant kwam een prima spelend HSC niet in de problemen tegen het hoger geklasseerde Unitas. Het werd zelfs nog mooier toen Van der Weide kort voor tijd de 3-0 en de 4-0 maakte. In beide gevallen was de assist van Stef Ottink.

HSC’21: Peterman, Veensma (46. Caglar Uguz), Wensing, Schrijver, Moldur, Overgoor, Stokkers (80. Scholten), Schepers, Cenk Uguz (30. Van der Weide), Witbreuk (75. Ottink), De Vries.