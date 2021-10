Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

DEM - HSC’21 0-3 (0-0). 74. Wensing 0-1, 81. Witbreuk 0-2, 89. Scholten 0-3.

HSC’21 boekte de tweede overwinning op rij en kan naar boven kijken op de ranglijst. Tegen hekkensluiter DEM, dat dit seizoen nog geen wedstrijd won, werd het maar liefst 0-3 voor de ploeg uit Haaksbergen. „Hier knapt iedereen natuurlijk enorm van op”, zei HSC’21-trainer Daniel Nijhof op de terugweg van Beverwijk naar Haaksbergen. De tijd van oogsten lijkt nu echt begonnen voor zijn ploeg. „En uiteindelijk gaat het in voetbal om de punten. Het maakt alles wat makkelijker. Keuzes worden sneller geaccepteerd, de hele sfeer is prettiger.”

Na een gelijkopgaande eerste helft maakte HSC in het tweede bedrijf het verschil in Beverwijk. Invaller Yannik de Vries scoorde weliswaar zelf niet, maar was met twee assist (bij de 0-1 en 0-2) belangrijk. Ook een andere invaller, Stef Ottink, noteerde een assist. Dat was bij de 0-3 van Jasper Scholten, die toen net was ingevallen.

HSC’21: Peterman, Veensma, Wensing, Schrijver, Selfhout, Stokkers, Schepers (87. Scholten), Overgoor, Iallouchen (60. De Vries), Witbreuk, Van der Weide (60. Ottink).