Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

Blauw Geel’38 - HSC’21 2-0 (1-0). 3. Caglar Uguz 1-0 (e.d.), 75. Van de Nieuwenhof 2-0 (pen.).

HSC’21 won thuis nog met 4-2 van Blauw Geel’38, maar ging uit onderuit tegen de ploeg die voor aanvang een plek hoger op de ranglijst stond. In Veghel was er een valse start, Caglar Uguz werkte de bal in eigen doel na een lage voorzet. HSC’21 probeerde het daarna wel, maar echt grote kansen bleven uit. Een benutte strafschop in de tweede helft betekende de beslissing in het voordeel van de thuisploeg. Voor HSC wacht komende woensdag alweer het volgende duel, dan uit in Hoorn bij Hollandia. Die ploeg heeft net als HSC 24 punten uit 23 duels.

HSC’21: Peterman, Caglar Uguz (76. Ter Hogt), Wensing, Schrijver, Moldur (46. Selfhout), Overgoor, Stokkers, Schepers, Van der Weide (72. Iallouchen), Witbreuk, Ottink (65. De Vries).