Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

EVV - HSC’21 1-4 (1-2). Respen 1-0, Van der Weide 1-1 en 1-2, Iallouchen 1-3 en 1-4.

De heerlijke reeks van HSC’21 kreeg ‘gewoon’ een vervolg in Limburg. Uit bij EVV boekte de ploeg alweer de vijfde overwinning op rij. „Het vertrouwen is er, dat merk je aan alles”, zei trainer Daniel Nijhof. „Eerder in het seizoen voetbalden we ook regelmatig goed, maar leverde het lang niet altijd een goed resultaat op. Nu wel.” Na een valse start, laagvlieger EVV kwam al in de derde minuut op voorsprong, nam HSC snel de regie over. Wel duurde het tot de 34e minuut voordat de gelijkmaker viel. Diego van der Weide was, zoals zo vaak de afgelopen periode, de maker. Diezelfde Van der Weide zorgde kort voor rust ook voor de 1-2. Veranderde dan alles in de goud wat hij raakte? Dat dan ook weer niet, want de aanvaller miste na de pauze ook een strafschop. Invaller Mohammed Iallouchen was in die tweede helft wel twee keer trefzeker. De 1-3 maakte hij direct na zijn invalbeurt. De 1-4 viel na een prachtige stift. Komende zondag wacht voor HSC, dat inmiddels geklommen is naar de tiende plek in de derde divisie, opnieuw een reis naar Limburg. Dan speelt de ploeg bij het hooggeklasseerde Groene Ster.

HSC’21: Peterman, Caglar Uguz (78. Selfhout), Wensing, Schrijver (78. Zwiers), Moldur (78. Coolen), Schepers, Stokkers (63. Overgoor), Cenk Uguz, De Vries, Ter Hogt (58. Iallouchen), Van der Weide.