Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen uit de nacompetitie amateurvoetbal (zondag)

Voor plek in de hoofdklasse

Longa’30 - Jubbega 3-0 (1-0). Peris Pulido 1-0, Berendsen 2-0, Hummelink 3-0.

Longa’30 heeft de halve finale van de nacompetitie om lijfsbehoud in de hoofdklasse bereikt. De Lichtenvoordenaren nemen het nu op zondag 19 juni thuis op tegen SC Bemmel dat Gomos met 0-2 versloeg. De zege tegen het Friese Jubbega kwam met veel pijn en moeite tot stand. Longa’30 werd in het zadel geholpen door een rode kaart voor Jubbega-doelman Bas van Wegen. Die kreeg al na acht minuten rood van arbiter Serik, omdat hij de bal buiten het strafschopgebied met zijn arm beroerde. Zijn vervanger Rick Zwart ging na een kwartier spelen gruwelijk de fout in. Hij verspeelde de bal, waarna de Spanjaard Alvaro Peris Pulido Longa’30 op 1-0 zette. Daarna had Longa’30 heel veel de bal, maar deed er weinig mee. Jubbega, met de ex-profs Henrico Drost en Xander Houtkoop in de ploeg, loerde na rust op een uitval. De Friezen waren eenmaal dichtbij de 1-1, maar doelman Rutger Tenhagen hield Longa’30 op de been. Pas in de 85ste minuut bracht aanvaller Thom Berendsen Longa’30 in veilige haven: 2-0. Vlak voor tijd bepaalde Mart Hummelink de eindstand op 3-0.