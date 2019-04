Uitstekend begin NK springen voor Morsink

De springruiter uit Beuningen reed foutloos over het uitgezette parcours (met hindernissen van 1.50 en 1.55 meter) en klokte ook nog eens de snelste tijd.Met zijn ronde van 70.77 seconden bleef Morsink de titelverdediger Frank Schuttert voor. In het zadel van Lyonel klokte de ruiter uit Ommen een tijd van 71.91 seconden. Op de voorlopige derde plaats staat Johnny Pals met Fernando, zij finishten in 72.41 seconden. Van de 42 gestartte combinaties op het NK wisten er vijftien een foutloze ronde af te werken.

Morsink eindigde vorig jaar in Mierlo als tweede op het NK, dat hij op de eerste dag begon met een derde plaats. De winnaar van de eerste dag in 2018 was Jeroen Dubbeldam, toen de Weerseloër nog in actie kwam met Zenith. Het toppaard geniet sindskort van zijn pensioen. In Mierlo berijdt Dubbeldam Roelofsen Horse Trucks Eldorado, waarmee hij na het eerste van vier onderdelen de zevende plaats bezet. De achtste plaats is voor Markeloër Willem Greve met zijn Zypria S. Die klokte een tijd van 73.49 na een foutloze ronde. Daarmee was hij iets langzamer dan Dubbeldam, die finishte in 73,23.