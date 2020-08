Uitzonderlijke CL-apotheose, met Matthijs óf Memphis

Bayern München zonder Coman tegen Chelsea

15:16 Bayern München moet het morgenavond in de return tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League doen zonder Kingsley Coman. De Franse vleugelspits is geblesseerd. ,,Maar met Ivan Perisic en Philippe Coutinho hebben we voor deze positie twee andere goede opties voorhanden”, zei trainer Hansi Flick.