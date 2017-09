Ulissi wint in Montréal, Slagter derde

De 28-jarige renner van UAE Team Emirates was na 205,7 kilometer door de Canadese stad Montréal in de sprint de sterkste uit een kopgroep van zes man, onder wie Bauke Mollema en Tom-Jelte Slagter. Die groep was in de voorlaatste van zeventien rondes over een geaccidenteerd parcours, met onderweg steeds drie klimmetjes, weggereden uit het peloton.

In de sprint bergop bleek Ulissi over de sterkste benen te beschikken. De Spanjaard Jesús Herrada kwam als tweede over de streep, Slagter werd derde. Mollema kon niet meedoen in de sprint en eindigde als vijfde, nog achter de Belg Jan Bakelants.



De Groninger van Trek-Segafredo had in de laatste ronde volle bak gesleurd aan kop van de ontsnapte groep. Die bestond aanvankelijk uit zestien man, maar werd door het beulswerk van Mollema flink uitgedund. De reactie vanuit het peloton van de favorieten Peter Sagan en Greg Van Avermaet kwam te laat.



Ulissi volgde Van Avermaet op als winnaar van de eendagskoers uit de UCI WorldTour. De Belg kwam zestien seconden na Ulissi als zevende over de finish, vlak voor de Australiër Michael Matthews en Sagan. Dat trio had twee dagen eerder het podium gevormd in de GP de Québec. Daar won Sagan, voor Van Avermaet en Matthews. De Slowaak vierde in Québec zijn honderdste overwinning als prof.

Robert Gesink won in 2010 de eerste editie van de GP de Montréal, die inmiddels een prominente plek inneemt op de kalender van de UCI WorldTour.