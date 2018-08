Ullrich tevreden met therapie: 'Mijn kinderen zijn mijn medicijn'

Competitie gaat van start voor HSC'21: 'We zullen het wederom zwaar krijgen'

9:23 HAAKSBERGEN - HSC'21 en de KNVB Beker, dat is al jaren geen goede combinatie. Ook dit seizoen ging het al in de voorronde mis. Net als in 2017 (Zwaluwen) verloor de derdedivisionist van een hoofdklasser. Staphorst was woensdagavond na verlenging met 2-1 te sterk.