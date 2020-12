Ultieme krachtsinspanning bezorgt Van der Poel de zege in Namen

Möncheng­lad­bach legt Thuram boete op na spuuginci­dent

14:32 Aanvaller Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach levert voor straf een maandsalaris in voor zijn wangedrag zaterdag in de wedstrijd tegen Hoffenheim (1-2). Hij spuugde verdediger Stefan Posch in het gezicht. Het geld gaat naar een maatschappelijk doel, meldde technisch directeur Max Eberl van Mönchengladbach.