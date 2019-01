Ultieme vechtjas Murray heeft het opgegeven

Door Rik Spekenbrink



Van Billie Jean King tot Nick Kyr­gios en van de basketballer Dirk Nowitzki tot golfer Justin Rose. De reacties op het naderende vaarwel van tennisser Andy Murray (31) uit de sportwereld bleven binnenstromen in het weekeinde. Doordrenkt van bewondering en waardering. De Schot was en is veel geliefder dan je zou denken als je hem alleen een partij zag spelen.