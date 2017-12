Unibet trekt zich terug als sponsor KNWU

Unibet zou, uitgesmeerd over vier jaar, zeven miljoen euro in het Nederlandse wielrennen stoppen. Het bleef bij één miljoen. ,,Het was één van de scenario's waar we rekening mee hebben gehouden'', aldus Luyendijk. ,,Een miljoen is een hoop geld en dat hebben we gewoon keurig gekregen. Zonder exposure want ze mogen geen reclame maken. Daar heb ik echt waardering voor."