Unicum: alleen clubs ‘grote vijf’ bij laatste zestien CL

Ook Bosz en Sinkgraven zijn tot Europa League veroor­deeld

23:03 Daley Sinkgraven en coach Peter Bosz komen met Bayern Leverkusen hun voormalige werkgever Ajax in de Europa League tegen. De Duitse club moest in eigen huis Juventus verslaan en was dan nog afhankelijk van het resultaat bij het duel tussen Atlético Madrid en Lokomotiv Moskou (2-0). Aan beide voorwaarden werd niet voldaan.